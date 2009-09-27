"Велика двадцятка" оголосила себе регулярним головним форумом

Лідери країн G20, які зібралися в Піттсбургу, оголосили, що група перетворюється на регулярно діючий головний форум з питань міжнародного економічного співробітництва. Як передає NEWSru., про це сказано в проекті комюніке.

Наступні саміти за домовленістю пройдуть у червні наступного року в Канаді і в листопаді в Південній Кореї. "Ми розраховуємо потім проводити зустрічі щорічно", - наголошується в документі.

Лідери країн "двадцятки" також доручили своїм представникам до наступного саміту виробити рекомендації про те, як зробити співпрацю максимально ефективною.

Група двадцяти провідних промислово розвинених країн світу, країн, що розвиваються, погодила "жорсткі й точні графіки" проведення реформ системи регулювання світового фінансового сектору.

G20 "прихильник спільної діяльності з метою підвищення стандартів капіталу, впровадження жорстких міжнародних стандартів виплати компенсацій", тобто великих преміальних у фінансово-банківській сфері. Ці стандарти направлені на те, аби "покласти край практиці, яка призводить до того, що фінансисти беруть на себе "надмірні ризики", і на те, щоб "поліпшити ринок похідних інструментів в позабіржовому обороті", пояснюється в заяві "двадцятки".

Крім того, наголошується в підсумковому документі, ці стандарти покликані привести до створення "потужніших інструментів залучення глобальних фірм до відповідальності за ризики, які вони на себе беруть". "Стандарти для... глобальних фінансових фірм мають бути співставними з ціною провалу їх роботи", - переконані керівники "великої двадцятки".

Крім того, лідери країн великої "двадцятки" виступили за зміну системи субсидій державам, які мають у цьому потребу, на придбання природного палива. Виняток становитимуть лише найбідніші країни.

Водночас йдеться про надання "цільової допомоги бідним державам". Наголошується, що подібні субсидії ведуть до "марнотратного споживання, зниження нашої енергобезпеки". Вони також "заважають інвестиціям у чисту енергетику і підривають зусилля з боротьби із загрозою зміни клімату", наголошується в документі.

Лідери "двадцятки" зобов`язали міністрів енергетики і фінансів своїх країн інформувати їх про реалізацію пов`язаних з цим стратегічних планів напередодні наступного саміту.

G20 також має намір добиватися переведення світової економіки на безкризову модель розвитку.