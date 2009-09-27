Хто є хто на парламентських виборах у Португалії

У Португалії проходять парламентські вибори. Майже дев`ять мільйонів виборців вирішать, яким буде депутатський склад і уряд країни.

Згідно з останніми оприлюдненими в португальських і іспанських ЗМІ перед виборами опитуваннями громадської думки, проведеними різними португальськими соціологічними інституціями, перемогу у виборах може взяти правляча Соціалістична партія (СП) на чолі з нинішнім прем`єр-міністром країни 52-річним Жозе Сократешом (Jose Socrates).

Згідно з опитуванням, проведеним Католицьким університетом Лісабона і надрукованим у суботу іспанською газетою El Pais, Соцпартія може одержати до 38% голосів. Слідом, з 30%, іде опозиційна право-центристська Соціал-демократична партія (СДП), яку очолює 68-річна Мануела Феррейра Лійте (Manuela Ferreira Leite). Третьою політичною силою може стати Лівий блок Франсішку Лоуси (Francisco Louçã) з 11% голосів. Коаліція правих сил на чолі з лідером Народної партії Паулу Порташем (Paulo Portas) поки що, за опитуваннями, набирає 8%, а Комуністична партія Жеронімо да Соузи (Jeronimo de Sousa), яка вирішила цього разу об`єднатися з партією "зелених" - 7%.

На думку оглядачів, основна боротьба розгорнеться між соціалістами і соціал-демократами. Більш того, експерти вважають, що Сократешу вдалося за останні місяці виправитися після невдачі на виборах в Європарламент і повернути собі популярність. Хоча, швидше за все, цього разу йому не вдасться одержати абсолютну більшість в парламенті, і при перемозі соціалістам доведеться піти на формування коаліційного уряду.

РІА "Новости"