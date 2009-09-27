Оголошені екзит-поли з виборів у Німеччині

Партійний союз ХДС/ХСС на чолі з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ лідирує на парламентських виборах в Німеччині з 33,5% голосів, соціал-демократична партія СДПН - 22,5%, повідомляє телекомпанія ARD з посиланням на дані exit polls.

За інформацією телекомпанії, "Вільні демократи" одержують 15,0%, "Ліві" - 12,5%, "Зелені" - 10,5%. Решта партій набирають в сумі 6% голосів виборців.

Таким чином, згідно попередніх підрахунків, у новому бундестагу можлива коаліція ХДС/ХСС і Вільних демократів володітиме незначною більшістю голосів - 324 (229 - ХДС/ХСС і 95 - демократи) з 598 місць.

Вся решта партій спільно здобуває 290 мандатів (143 - СДПН, 80 - "ліві", 67 - "зелені").

За підсумками парламентських виборів стане відомо, хто очолить уряд і займе посаду канцлера. Конкурентами є два кандидати - канцлер А.МЕРКЕЛЬ, яка представляє партійний союз ХДС/ХСС, а також міністр закордонних справ, віце-канцлер Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР, чию кандидатуру на посаду канцлера висуває соціал-демократична партія СДПН.

Німеччина використовує змішану виборчу систему, при якій 299 депутатів обирається за партійними списками, а інші - по виборчих округах.

В цілому у виборах мали змогу взяти участь 62,2 мільйони німців - приблизно на 300 тисяч осіб більше, ніж в 2005 році.

Остаточна картина результатів виборів, як зазначають у Федеральному виборчому комітеті, буде відома вранці у понеділок.