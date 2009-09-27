Меркель оголосила про створення правлячої коаліції

Канцлер Німеччини Ангела Меркель після оголошення результатів exit polls на виборах до бундестагу, згідно з якими партійний союз ХДС/ХСС лідирує з 33,5% голосів, вперше звернулася до кількох тисяч своїх прихильників як голова нової коаліції, яка об`єднує ХДС/ХСС і "Вільну демократичну партію" (ВДП).

"Ви щасливі, і я теж. Ми досягли своєї мети на виборах і можемо створити стабільний уряд в новій коаліції ХДС/ХСС і ВДП", - сказала Меркель у берлінській штаб-квартирі своєї партії під гучні схвальні вигуки присутніх.

За попереднім підрахунком, в новому бундестагу коаліція ХДС/ХСС і "вільних демократів" матиме більшість голосів - 324 (229 - ХДС/ХСС і 95 - демократи) з 598 місць.

"Сьогодні ми можемо святкувати, а потім повинні швидко приступити до роботи. Не забуваймо, що у нашої країни багато проблем, і нам треба їх вирішувати", - наводить її слова РІА "Новости".