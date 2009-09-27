У Москві розстріляний голова райадміністрації з Дагестану

У Москві убитий в.о. голови адміністрації Хасавюртівського району Дагестану Алімсултан Алхаматов. Нападники розстріляли Алхаматова і поранили його водія з автомата Калашникова

У ГУВС Москви не підтвердили інформацію про затримання гарячим слідом ймовірних злочинців, уточнює РосБізнесКонсалтинг. Раніше ЗМІ повідомили, що затримано трьох осіб, підозрюваних у скоєнні цього злочину. Як повідомлялося, один з них намагався сховатися на машині, двоє ховалися у подвір’ях довколишніх будинків.

РІА "Новости" повідомляє, з посиланням на своє джерело, що вбивство Алімсултана Алхаматова має ознаки замовного. "За всіма ознаками, кілери чекали жертви, влаштували засідку і, за попередніми даними, стріляли з різних точок", - сказав співрозмовник агентства. Він додав, що слідчі схиляються до версії, що вбивство пов`язане з професійною діяльністю Алхаматова.

Раніше в неділю, нагадує Лента.ру, в Дагестані був убитий заступник начальника кримінального розшуку республіканського МВС підполковник міліції Алім-Султан Атуєв. Збройний напад був здійснений в селищі Міатлі в Кизил-Юртівському районі Дагестану.