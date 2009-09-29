Китай купить у Канади 80 надшвидкісних поїздів

Міністерство залізниць Китаю вибрало Bombardier Transportation як постачальника 80 надшвидкісних потягів Zefiro 380 (1 тис. 120 вагонів) для мережі високошвидкісного залізничного сполучення країни, повідомляє прес-служба компанії.

Загальна вартість контракту, що передбачає постачання 20 восьмивагонних і 60 шістнадцятивагонних потягів, становить 4 млрд дол. Постачання першого потягу заплановане в 2012 р., а завершення постачань - в 2014-му. Максимальна експлуатаційна швидкість Bombardier Zefiro становитиме 380 км/год.

Потяги Zefiro 380 будуватимуться на спільному підприємстві Bombardier Sifang Transportation в Циндао (Китай). Конструкторські роботи виконуватимуться в Циндао і європейських центрах Bombardier. За управління проектом і забезпечення компонентами відповідатимуть підприємства в Європі і Китаї.

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