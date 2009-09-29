Гора йде до Магомета: Медведєв їде у Мінськ

Сьогодні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ під час робочого візиту до Білорусі обговорить з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ актуальні питання російсько-білоруської співпраці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

Д.МЕДВЕДЄВ і О.ЛУКАШЕНКО також будуть присутніми на завершальному етапі оперативно-стратегічних навчань «Захід-2009».

За інформацією прес-служби Президента Білорусі, у центрі уваги глав держав перебуватимуть питання забезпечення військової безпеки Союзної держави.

Як відомо, О.ЛУКАШЕНКО кілька разів відмовлявся від візитів до Москви для участі у заходах у рамках СНД і ОДКБ. Він заявляв, що не бачить в цьому сенсу, оскільки вважає, що без подолання нездорових тенденцій в економічній сфері рухатися далі шляхом зміцнення колективної безпеки неможливо.

Окрім того, останнім часом білорусько-російські відносини були ускладнені «молочною» війною, також Росія не надала Мінську кредит у розмірі 500 млн. доларів.

25 вересня Д.МЕДВЕДЄВ висловив переконання, що відносини Росії і Білорусі не погіршали. «Я не вважаю, що у нас погіршали відносини з Бєларуссю. У нас дійсно є деякі спірні речі, по яких ми ведемо відкриту полеміку, досить емоційну, до речі. Однак що робити? Особливо у період кризи доводиться іноді використовувати і емоційні аргументи. Я розумію керівництво Білорусі, розумію Президента», - додав Д.МЕДВЕДЄВ.