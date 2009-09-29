Путін: монополія на експорт газу у Росії зберігатиметься

Монополія на експорт газу у Росії найближчим часом буде збережена, хоча з часом ситуація може змінитися.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія», про це заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на інвестиційному форумі «Росія кличе».

«Найближчим часом прагнутимемо лібералізувати внутрішній ринок, зробити його більш ринковим... Але монополія на реалізацію (газової – УНІАН) продукції на зовнішньому ринку буде збережена, і це також, напевне, не на все життя, а на найближчу перспективу», - сказав В.ПУТІН.

«Перше, що ми збираємося зробити, що непросто, ми прагнутимемо до того, щоб забезпечити рівний доступ до інфраструктури газової системи, хоча й тут в умовах сьогодення є певні складнощі», - сказав російський прем`єр.

За його словами, за рівного доступу до труби збільшиться обсяг видобутку газу, що призведе до зниження цін. «Для споживачів непогано, але зрештою для бюджету країни можуть бути й певні загрози», - додав прем`єр-міністр РФ.

Разом з тим він наголосив, що Росія рухатиметься в цьому напрямі, «але досить акуратно».

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» - найбільша газова компанія світу, яка займається геологорозвідкою і видобутком газу, його транспортуванням і переробкою, а також реалізацією газу в Росії і за її межами, – володіє монопольним правом на експорт газу з РФ.

Держава є найбільшим акціонером «Газпрому» - на її частку припадає 38,37% акцій компанії.

«Газпром» має у своєму розпорядженні найбагатші у світі запаси природного газу. Його частка у світових запасах газу становить 16%, у російських - майже 60%.

За 2008 рік запаси газу ВАТ «Газпром» збільшилися на 11% - до 33 трлн. куб. м.