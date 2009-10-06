Росія бере участь у секретних переговорах про заміну долара

Арабські країни Персидської затоки, Росія, Китай, Японія і Франція беруть участь у секретних переговорах про заміну долара кошиком валют при торгівлі нафтою, пише The Independent.

Ця корзина включатиме ієну, юань, євро, золото та уніфіковану валюту для арабських країн Персидської затоки.

Видання повідомляє, що вже відбулися секретні переговори між мінфінами і центробанками Росії, Китаю, Японії та Бразилії.

Газета.ру