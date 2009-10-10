Французькі військові відбили атаку піратів на риболовецькі судна в Індійському океані, повідомляє РІА "Новости".

«Три маленькі човни... які були спочатку непомітні, але в останню мить з`явилися на радарах, атакували нас», - повідомляє член команди Drennac, одного з двох французьких суден, які зазнали атаки піратів. За його словами, військовослужбовці Франції «спочатку зробили попереджувальні постріли, після чого відкрили вогонь на знищення».

Інцидент стався за 350 км на північ від Сейшельських островів. Це перший випадок, коли військовослужбовці Франції, які несуть вахту на риболовецьких судах країни з 1 липня, відбили напад піратів поряд з берегами Сомалі.