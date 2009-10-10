Президент Польщі підписав Лісабонський договір

Президент Польщі Лех КАЧИНЬСЬКИЙ у Варшаві підписав Лісабонський договір, повідомляють польські ЗМІ.

"Немає ніяких перешкод до підписання договору", - заявив Президент Польщі, нагадавши, що поляки схвалили договір на референдумі 2007 року, зазначає NEWSru.

За словами Л.КАЧИНЬСЬКОГО, договір дозволить якісно змінити роботу Євросюзу.

На церемонію підписання були запрошені голова Європейського парламенту Єжі БУЗЕК, голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ і прем`єр-міністр головуючої в ЄС Швеції Фредерік РЕЙНФЕЛЬДТ.

Договір не набере чинності до тих пір, поки всі 27 країн Євросоюзу не ратифікують його.

Президент Чехії Вацлав КЛАУС поставив підписання Лісабонського договору в залежність від внесення до нього застереження, що обмежує дію Європейської хартії про права людини на території Чехії.

Він зажадав внесення змін до Лісабонського договору з метою захисту Чехії від можливих майнових претензій із боку судетських німців і збереження незалежності судової системи країни. Інакше, на думку В.КЛАУСА, три мільйони німців, які змушені були залишити Чехословаччину після Другої світової війни, можуть в обхід чеської юстиції подати майнові позови до чеської держави безпосередньо до Європейського суду.