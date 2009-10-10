У Нігерії в автомобільній катастрофі загинули не менш як 70 чоловік
18:17, 10 жовтня 2009Світ
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Поблизу автобусів вибухнула цистерна
У Нігерії в автомобільній катастрофі загинули не менш як 70 чоловік.
Як повідомляє радіо «Свобода», за інформацією місцевих властей, на дорозі вибухнула цистерна, поблизу якої перебували декілька мікроавтобусів з пасажирами.
За деякими даними, цистерна перекинулася, потрапивши у вибоїну, і вибухнула від пострілу поліцейського, який, намагаючись відігнати людей, що зібралися, відкрив вогонь у повітря.
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