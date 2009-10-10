У Нігерії в автомобільній катастрофі загинули не менш як 70 чоловік

18:17, 10 жовтня 2009
Світ
1028 0

Поблизу автобусів вибухнула цистерна

У Нігерії в автомобільній катастрофі загинули не менш як 70 чоловік.

Як повідомляє радіо «Свобода», за інформацією місцевих властей, на дорозі вибухнула цистерна, поблизу якої перебували декілька мікроавтобусів з пасажирами.

За деякими даними, цистерна перекинулася, потрапивши у вибоїну, і вибухнула від пострілу поліцейського, який, намагаючись відігнати людей, що зібралися, відкрив вогонь у повітря.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter