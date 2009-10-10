Вірменія в останню хвилину відклала нормалізацію відносин з Туреччиною

Підписання документів про нормалізацію відносин між Туреччиною і Вірменією, яке мало відбутися сьогодні ввечері в Цюріху, відкладено «в останню хвилину» за ініціативою вірменської сторони.

Про це, як передає Agence France-Presse, повідомив прес-секретар Держдепартаменту Іан КЕЛЛІ, який супроводжує в цьому процесі держсекретаря США Хілларі КЛІНТОН.

Про який термін йдеться, а також причини такого рішення поки не уточнюються.

Переговори про нормалізацію двосторонніх відносин Туреччина і Вірменія за посередництва Швейцарії вели з 2007 року. У квітні 2009 року Єреван і Анкара оголосили про розробку відповідної «дорожньої карти», а в серпні цього ж року стало відомо про їхній намір підписати протоколи, які мають на меті відновлення дипломатичних контактів і, в перспективі, відкриття кордону (який було закрито в 1993 році за ініціативою Анкари).

Складні відносини між країнами викликані, зокрема, підтримкою Анкарою азербайджанської позиції в питанні про приналежність Нагірного Карабаху, а також гострою реакцією Туреччини на процес міжнародного визнання геноциду вірмен 1915 року в імперії Османа. Дипломатичні зв`язки між країнами до тепер відсутні.