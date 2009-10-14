США допустять Росію на свої ядерні об'єкти

Влада США дозволить російським військовим проводити інспекції на своїх ядерних об`єктах.

Як з`ясували журналісти американського телеканалу Fox News, попередня домовленість про це була досягнута на переговорах держсекретаря США Хіларі КЛІНТОН з главою МЗС РФ Сергієм ЛАВРОВИМ у Москві, що проходили 13 жовтня в рамках підготовки нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

Як передає Лента.ру,за даними Fox News, на такі поступки в ядерній сфері США ще жодного разу не погоджувалися; згідно з розробленим планом, росіян не просто допустять на американські ядерні об`єкти, а й дозволять перелічити все наявні там ядерні боєзаряди та їх носії.

Термін дії договору СНО-1, підписаного США і СРСР у 1991 році, і який набув чинності в 1994-му, закінчується в грудні 2009 року. У липні президенти США і РФ Барак ОБАМА і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали рамкову угоду до майбутнього нового договору щодо СНО, домовившись скоротити кількість боєголовок майже вдвічі.

Після переговорів із С.ЛАВРОВИМ у Москві, Х.КЛІНТОН заявила, що в цьому питанні США будуть відкриті, наскільки це можливо. "Хочу запевнити, що на кожне запитання, яке зададуть російські військові чи уряд, буде дана відповідь", - зазначила вона на прес-конференції за підсумками зустрічі з главою МЗС РФ.

Х.КЛІНТОН також висловила сподівання на співпрацю США і Росії у сфері протиракетної оборони (ПРО).