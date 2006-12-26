В Єгипті зафіксовано другу за два дні смерть людини від пташиного грипу

В Єгипті зафіксовано другий за два дні випадок загибелі людини від пташиного грипу.

Як передає ІТАР-ТАРС, вчора в лікарні Каїра померла 15-річна єгиптянка. В неділю від хвороби померла її 30-річна родичка, смерть якої була зафіксована через декілька годин після того, як фахівці Всесвітньої організації охорони здоров`я поставили двом жінкам і їх 26-річному брату діагноз пташиний грип.

Перші ознаки захворювання у єгиптянки, що померла вчора, були знайдені ще у середині грудня, після чого дівчину доставили в місцеву лікарню, а через три дні перевели в столичний госпіталь. Взяті у пацієнтки аналізи підтвердили наявність у неї небезпечного для людини різновиду вірусу H5-N1. У суботу її підключили до апарату штучного дихання, проте сьогодні лікарі констатували смерть, після того, як у хворої зупинилося серце.