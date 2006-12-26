Білорусь і Газпром не домовилися про газ на 2007 рік

Сьогоднішні переговори російської компанії «Газпром» з білоруською урядовою делегацією про поставки природного газу в 2007 році «закінчилися нічим, але будуть продовжені, хоча очікування російської компанії досить тривожні».

Як передає ИТАР-ТАСС, про це повідомив офіційний представник ВАТ «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ в ефірі Російського інформаційного телеканалу «Вести».

«Переговори з першим віце-прем`єром Білорусі Володимиром СЕМАШКОМ, на жаль, закінчилися по суті нічим. Всі ті пропозиції, які були зроблені "Газпромом", і, по суті, забезпечують дуже комфортні умови для Білорусі для переходу на ринкові ціни протягом чотирьох років - ми були готові погодитися на ціну в 110 доларів за тисячу кубометрів, при створенні СП з «Білтрансгазом» - не знайшли розуміння білоруських колег», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Разом з тим, він підкреслив, що немає причин говорити про перебої з поставками російського газу в Європу. «Газпром» регулярно створює додаткові запаси газу і їх обсяги збільшуються», - пояснив представник «Газпрому».

«Білоруська сторона продовжує апелювати до того, що у нас повинні бути рівні умови, повинні бути рівні можливості, і, по суті, пропозиція зводиться до наступного: не 80 плюс 30, тобто 80 дол. плюс 30 дол. за рахунок акцій «Білтрансгазу», а навпаки, 75 грошима за газ, а 30 - їм за акції «Білтрансгазу». Таким чином, ми приходимо до тієї ж самої ціни, яка існує в останні два роки у нас в Білорусі. Навряд чи ці умови з урахуванням нинішньої кон`юнктури ціни на енергоносії можуть вважатися об`єктивними», - аргументував С.КУПРІЯНОВ позицію російської компанії.

Як повідомляв УНІАН, напередодні російська компанія «Газпром» пригрозила Білорусі припинити поставки газу з 2007 року через відсутність домовленостей про обсяги і ціну поставок. Білорусь в 2006 році купує в Росії природний газ за ціною 47 доларів за тисячу кубометрів російського газу. Це істотно нижче за середню експортну ціну, за якою російський монополіст поставляє газ зарубіжним клієнтам.

Раніше заявлялося, що починаючи з 1 січня 2007 року, «Газпром» має намір продавати Білорусі газ за ціною 200 доларів за тисячу кубометрів. Білорусь є важливою транзитною країною для транспортування блакитного палива з Росії в Західну Європу.