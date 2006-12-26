При вибухові нафтопроводу в Нігерії живцем згоріли більше 500 чоловік

Декілька сотень чоловік згоріли живцем в результаті вибуху нафтопроводу в передмісті найбільшого міста Нігерії Лагосу, передає агентство Reuters.

Фотограф агентства Reuters Актінтуде Акінлейє (Akintunde Akinleye), що побував на місці події, нарахував близько 500 тіл, обгорілих до невпізнання. Фотограф не виключає, що число загиблих у вогні ще більше - 700 чоловік.

Лента.ру