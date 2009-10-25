В Афганістані знову стартувала передвиборча кампанія

В Афганістані стартувала передвиборча кампанія і почалася підготовка до проведення 7 листопада другого туру президентських виборів.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

У виборчі бюлетені внесено тільки дві кандидатури: діючий президент Хамід КАРЗАЙ, який за офіційними даними про підсумки голосування 20 серпня набрав 49,67% голосів, і його основний суперник, колишній керівник МЗС Абдулла АБДУЛЛА, якому Незалежна виборча комісія зарахувала 30,5% голосів. Згідно з висновками розслідування спеціальної комісії ООН, в серпневому голосуванні приписки і підтасовування досягали 30% від загального числа поданих бюлетенів. При цьому наголошується, що в основному вони зроблені на користь Х.КАРЗАЯ.