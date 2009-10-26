В Іспанії скасовано сотні авіарейсів через дводенний страйк
09:20, 26 жовтня 2009Світ
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На роботу не вийшли 4 тис. працівників Iberia
Іспанська авіакомпанія Iberia скасувала 440 рейсів у зв`язку з дводенним страйком чотирьох тисяч трьохсот працівників компанії.
Як передає радіо «Свобода», профспілка, що організувала страйк, зазначає, що деякі категорії персоналу авіакомпанії - наприклад, пілоти - вже добилися підвищення оплати праці.
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