В Іспанії скасовано сотні авіарейсів через дводенний страйк

На роботу не вийшли 4 тис. працівників Iberia

Іспанська авіакомпанія Iberia скасувала 440 рейсів у зв`язку з дводенним страйком чотирьох тисяч трьохсот працівників компанії. Як передає радіо «Свобода», профспілка, що організувала страйк, зазначає, що деякі категорії персоналу авіакомпанії - наприклад, пілоти - вже добилися підвищення оплати праці.

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