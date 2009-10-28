Спецназ відбив готель ООН в Кабулі у бойовиків

Серед нападаючих на готель ООН в районі Ширпур в центрі Кабула в ніч на середу були чотири іноземці, повідомив РІА “Новости” представник поліції, який брав участь у штурмі готелю.

За словами поліцейського, двоє терористів були арабами, а ще один - імовірно, уродженець Шрі-Ланки.

За останніми даними, як повідомив співробітник органів держбезпеки, який працює на місці події, в результаті нападу загинули троє співробітників МООНСА і ще один одержав тяжкі поранення.

Співрозмовник агентства сказав, що всього в нападі брали участь сім бойовиків. Перш ніж увірватися в готель, вони вбили двох охоронців біля входу, після чого один бойовик підірвав на собі жилет смертника, а ще один був убитий у перестрілці. Решта нападників захоплені в полон, сказав співробітник органів держбезпеки Афганістану.

На даний момент перестрілка біля готелю ООН припинилася.

Як раніше повідомило Associated Press, відповідальність за напад вже взяв на себе радикальний рух "Талібан". Напад є першою спробою зірвати другий тур президентських виборів в країні, який запланований на 7 листопада, повідомляє агентство Франс Пресс з посиланням на прес-секретаря "Талібану" Забіуллу Моджахеда.