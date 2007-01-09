Американський атомний підводний човен зіткнувся з японським кораблем

В Аравійському морі зіткнулися американський атомний підводний човен (АПЧ) і японське комерційне судно.

Як передає РІА «Новости», цей факт підтвердив Сі-Ен-Ен високопоставлений представник Військово-морських сил (ВМС) США.

Він повідомив, що атомний підводний човен "Ньюпорт Ньюс" зіткнувся з японським кораблем на південь від Ормузької протоки з той момент, коли вона знаходилася в процесі спливання.

В інциденті ніхто не постраждав, сам АПЧ пошкоджений, сказав він.

У той же час, за словами представника ВМС США, серйозних пошкоджень ні американський АПЧ, ні японське судно не дістали.