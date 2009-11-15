Демонстративний похорон міста пройшов у Венеції

Жителі Венеції влаштували в суботу демонстративний похорон власного міста, в якому стрімко скорочується населення.

Як передає ІТАР-ТАСС, жалобна процесія з трьох гондол, на одну з яких поставили червону символічну труну, пропливла головними каналами й привернула увагу численних туристів.

Ця акція, організована однією громадською асоціацією, покликана привернути увагу до фактичного «вимирання» Венеції, населення якої з середини минулого століття скоротилося з 300 тис. до 60 тис. осіб.

Причиною відтоку корінних жителів є не побоювання того, що Венеція піде під воду, як давно передрікали, а дорожнеча життя і брак інфраструктури.