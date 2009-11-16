США відроджують ВПС Афганістану

США відродять Військово-повітряні сили Афганістану, поставивши до країни загалом 20 літаків військово-транспортної авіації, повідомила в неділю місцева радіостанція "Салам Ватандар" з посиланням на джерело в центральному командуванні міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF).

За даними радіостанції, два літаки С-27 Spartan днями вже було офіційно передані афганській стороні.

Тактичний військово-транспортний літак С-27 Spartan розроблено американською фірмою Chrysler Technologies Airborne Systems Inc. на базі транспортного літака італійської фірми Alenia G222. Він був запущений в серійне виробництво 1991 року.

Всього афганським збройним силам надійде 18 таких літаків, а також дві машини інших модифікацій, зазначає радіостанція.

За даними ISAF, кожні шість тижнів до Афганістану постачатиметься один літак С-27. Навчання афганських льотчиків проводитимуть американські інструктори й пілоти.

ВПС Афганістану практично перестали існувати в 1990-і роки, під час громадянської війни за владу різних угруповань моджахедів. Велика частина літаків військової і військово-транспортної авіації Афганістану відлетіла тоді за кордон і не повернулася, решта літаків були знищені всередині країни.

У 80-і роки ВПС Афганістану мали в своєму розпорядженні сотні військових, військово-транспортних літаків і вертольотів виробництва СРСР. Основною "робочою конячкою" військово-транспортної авіації ВПС Афганістану тоді були літаки КБ імені Антонова.

РІА "Новости"