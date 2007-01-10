Кораблі ВМС Грузії захопили російську риболовецьку флотилію

У територіальних водах Абхазії у вівторок поблизу від села Гагыда Гальского району три грузинські військові кораблі захопили два російські риболовецькі сейнери - "ПТР-грот" з екіпажем з восьми чоловік і "СУАР-2", на борту якого знаходилося 10 чоловік. Про це ІА REGNUM повідомив заступник голови Служби держбезпеки Абхазії Нугзар Самсонія.

За його словами, грузинські кораблі - прикордонний сторожовий корабель і два сторожові катери "Гриф" - відбуксирували російські судна у бік Грузії.

З боку Тбілісі поки ніяких офіційних коментарів не надходило.

Лента.ру