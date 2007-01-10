Кораблі ВМС Грузії захопили російську риболовецьку флотилію
16:17, 10 січня 2007Світ
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Коментарі з Тбілісі не надходять
У територіальних водах Абхазії у вівторок поблизу від села Гагыда Гальского району три грузинські військові кораблі захопили два російські риболовецькі сейнери - "ПТР-грот" з екіпажем з восьми чоловік і "СУАР-2", на борту якого знаходилося 10 чоловік. Про це ІА REGNUM повідомив заступник голови Служби держбезпеки Абхазії Нугзар Самсонія.
За його словами, грузинські кораблі - прикордонний сторожовий корабель і два сторожові катери "Гриф" - відбуксирували російські судна у бік Грузії.
З боку Тбілісі поки ніяких офіційних коментарів не надходило.
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