Український сейнер порушив три статті Кримінального кодексу Грузії

Капітану і членам екіпажу українського сейнера пред`явлено звинувачення за трьом статтями Кримінального кодексу Грузії – незаконний перетин державного кордону, незаконний вилов риби і порушення правил судноплавства.

Як повідомляє агентство «Новости-Грузия», краєва прокуратура і Прикордонна поліція Грузії вже звернулися до суду взяти під варту капітана сейнера, а членів екіпажу залишити на волі під заставу в 2000 ларі (1,17 тис. дол.). Буде також порушене питання про конфіскацію сейнерів.

Також повідомляється, що в затриманих виявилися паспорти, в яких проставлений абхазька печатка про в`їзд і виїзд, а в документації місто Сухумі значилося, як внутрішній порт Абхазії.

6 тонн риби, незаконно виловлених українським, а також затриманим російським судном, в територіальних водах Грузії, вилучені і доставлені в міський холодильник як речовий доказ.

До того ж український сейнер використовував при здійсненні незаконної діяльності в територіальних водах Грузії грузинський прапор.

Як заявив капітан українського сейнера Сергій МЕСНИКОВ, він не вважає себе винним, оскільки одержав усі документи від судновласника і не знав, що порушує державний кордон.

Український консул Володимир БОНДАРЕНКО після зустрічі з членами екіпажу українського сейнера підтвердив, що судно порушило державний кордон і його затримання проведено на законних підставах.

Консул засудив той факт, що в документації Сухумі значиться як внутрішній порт і екіпажем українського сейнера були порушені ряд угод, підписаних між Україною і Грузією.

«Це докорінно неправильно, і судновласник з капітаном повинні відповісти, чому судно опинилося в тому місці, у той час і з тими документами», - заявив дипломат.

За словами В.БОНДАРЕНКА, Україна уклала з Грузією угоду про рибальство, і власники сейнера мали були зв`язатися з українською стороною і скористатися українськими ліцензіями або укласти юридичний договір з грузинськими ліцензіатами.

В.БОНДАРЕНКО зустрівся сьогодні в Поті з головою прикордонної поліції Грузії Бадрі БІЦАДЗЕ і звернутися до нього з проханням звільнити український екіпаж і дозволити морякам залишитися на борту сейнера під контролем грузинських прикордонників.