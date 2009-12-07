Вибухнула машина дружини міністра закордонних справ Польщі
09:22, 07 грудня 2009Світ
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При загадкових обставинах
Дружину міністра закордонних справ Польщі, американську журналістку Енн Епплбаум поліція узяла під охорону після того, як її автомобіль вибухнув при загадкових обставинах.
Повідомляється, що інцидент стався у суботу вночі у передмісті Варшави.
Епплбаум не постраждала.
Поліція почала з`ясування причин вибуху, припускаючи, що йдеться про технічну несправність, але про всяк випадок виділила Епплбаум охорону.
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