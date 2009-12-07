Вибухнула машина дружини міністра закордонних справ Польщі

Дружину міністра закордонних справ Польщі, американську журналістку Енн Епплбаум поліція узяла під охорону після того, як її автомобіль вибухнув при загадкових обставинах.

Повідомляється, що інцидент стався у суботу вночі у передмісті Варшави.

Епплбаум не постраждала.

Поліція почала з`ясування причин вибуху, припускаючи, що йдеться про технічну несправність, але про всяк випадок виділила Епплбаум охорону.

Радіо Свобода