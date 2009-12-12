Тривають пошуки 11 моряків, які потрапили в шторм у Середземному морі

Міністерство закордонних справ України бере участь у координації дій з рятування українських моряків судна “Салла –2”, що затонуло минулої ночі в Середземному морі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, на борту судна перебувало 12 членів екіпажу, усі громадяни України. Одного з них вдалося врятувати. Стан українського моряка задовільний, його доправлено в морський порт Бейрута (Ліван).

“11 грудня приблизно о 21:45 год. за місцевим часом, з вантажного судна «Салла- 2» (порт приписки Конго, власник судна компанія Sela Shipping LTD (Ізраїль) надійшов сигнал SOS. В той час судно знаходилось на відстані 115 морських миль від берега Кіпру”, - йдеться у повідомленні.

“Неподалік знаходились два торгові судна та військовий корабель ООН (“Laura Schulte”). Після прибуття на місце аварії, було виявлено два рятувальні човни, в одному з них перебував громадянин України, якого було піднято на борт військового корабля ООН”, - зазначає прес-служба МЗС.

Наразі в рятувальній операції беруть участь кіпрські та ізраїльські рятувальники, а також корабель сил НАТО.

За попередньою версією, причиною аварії судна міг стати шторм, що зберігається і донині, що значно ускладнює проведення рятувальної операції.

Справа перебуває на особистому контролі міністра Петра ПОРОШЕНКА, констатує прес-служба МЗС.