Євросоюз взяв до уваги вибори в Абхазії

Європейський Союз взяв до уваги вибори в Абхазії, хоча й не визнає їх легітимними.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві шведського головування у ЄС від імені Європейського Союзу.

“ЄС взяв до уваги президентські вибори, проведені на грузинській території Абхазії 12 грудня. ЄС не визнає конституційні та законодавчі рамки, у яких були проведені ці вибори”, - зазначається у заяві.

У документі Євросоюз знову наголосив на тому, що продовжує підтримувати територіальну цілісність Грузії у визнаних міжнародним правом кордонах.

Як повідомлялося, 12 грудня в Абхазії були проведені президентські вибори, на яких за попередніми даними перемогу отримав чинний Президент республіки Сергій БАГАПШ, який отримав 59,4% голосів виборців.