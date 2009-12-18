Із затонулого у Середземному морі судна врятувати українця

Із затонулого у Середземному морі судна врятовано громадянина України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 17 грудня близько 16.00 в Середземному морі біля берегів Лівану (за 11 миль від міста Тріполі) затонуло судно Danny 2, що плавало під прапором Панами.

За інформацією офіційних представників порту Тріполі, на судні знаходилось 83 особи - члени екіпажу та пасажири.

Один з членів екіпажу, електрик - громадянин України був врятований німецьким судном, яке входить до складу сил UNIFIL, та доставлений в лікарню „Гейкал” у Тріполі, де перебуває під опікою лікарів.

В ході телефонної розмови моряк повідомив, що він був єдиним громадянином України на судні. Стан його здоров’я задовільний.

За дорученням міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА для надання допомоги моряку до Тріполі відбув український дипломат.

Справа перебуває на контролі МЗС України.