На сході США – сильні снігові бурі

Снігові бурі, які називають гіршими за десятиліття, торкнулися східної частини США, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Через снігопад у Вашингтоні оголошено надзвичайний стан. Розташований у столиці національний аеропорт імені Рейгана закритий до неділі. Дорожні служби також ледь долають сніг.

Очікується, що снігові бурі поширяться далі на північ і накриють Нью-Йорк і Бостон, де, згідно з прогнозами, може випасти до 35 сантиметрів снігу.