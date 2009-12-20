Порошенко розпочав офіційний візит до ОАЕ

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО розпочав офіційний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, в ході візиту передбачається зустріч П.ПОРОШЕНКА з головою Федеральної національної ради (парламенту) ОАЕ Абульазізом Абдуллою Аль ГУРЕЙРОМ та міністром закордонних справ ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль НАГАЯНОМ.

Під час зустрічей планується обговорити стан та перспективи двосторонньої співпраці між Україною та ОАЕ, передбачається підписання спільних документів.