Тоні Блер готовий піти у відставку

Прем`єр-міністр Великобританії Тоні Блер, швидше за все, піде у відставку, якщо хоча одному з його помічників будуть пред`явлені звинувачення в корупції у зв`язку з скандалом навколо надання місць в палаті лордів, повідомляє у понеділок британська газета "Гардіан" (Guardian).

Минулого тижня британська поліція затримала радника прем`єр-міністра і уряду Великобританії Рут Тернер за підозрою в причетності до справи про надання місць в палаті в обмін на грошові пожертвування.

Як пише "Гардіан", високопосадові міністри британського уряду вважають, що Блер у разі пред`явлення поліцією звинувачень не стане чекати червня-липня цього року, терміну, коли він планував піти у відставку з поста прем`єр-міністра і лідера лейбористської партії.

"Він (Блер) знає, що поступить правильно ради партії", - повідомив газеті один з членів партії лейбористів, який висловив загальну думку британських міністрів про те, що прем`єр Великобританії вважає, що Тернер невинний.

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