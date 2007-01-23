Аль-Каїда запропонувала Бушу відрядити до Іраку ще 100 тисяч солдатів

Друга людина в керівництві міжнародного терористичного угрупування "Аль-Каїда" Айман аз-Завахірі вступив в заочну полеміку з Джорджем Бушем.

Як передає у вівторок агентство Ассошиейтед Прес, відеозвернення аз-Завахірі було нібито перехоплено фахівцями американської неурядової організації "Інститут з дослідження міжнародних терористичних організацій".

У зверненні аз-Завахірі критикує плани керівництва США збільшити більш ніж на 21 тисяча чисельність американського військового контингенту в Іраку.

"Я питаю його (президента США Джорджа Буша) - навіщо направляти 20 тисяч, а не 50 або 100 тисяч? Чи не знаєш ти (Буш), що собаки Іраку жадають мертвих тіл твоїх солдатів? Отже, надсилай цілу армію на знищення в руки муджахеддинів, які звільнять світ від твого зла", - цитує агентство слова "людини номер два" в "Аль-Каїді".

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