Путін, Медведєв і Пугачова лідирують у рейтингу російської еліти

Перше місце в рейтингу російської еліти 2009 року, як і в попередні роки, посів прем`єр-міністр Володимир ПУТІН (його відносять до цієї групи 67,40% росіян), повідомили РосБізнесКонсалтингу у Всеросійському центрі вивчення громадської думки.

Згідно із всеросійським опитуванням, на другому місці, як і в 2008 р., - Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, причому його позиції суттєво зросли (з 38,8% до 50,64%). Замикає трійку лідерів співачка Алла ПУГАЧОВА, рейтинг якої знизився з 23,76% до 17,76%.

До першої десятки також увійшли глава МНС РФ Сергій ШОЙГУ (15,12% проти 11,35% в 2008г.), патріарх Кирил (15,12% проти 1,15%), лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ (10,75%), композитор Ігор КРУТОЙ (9,38% проти 5,15%), режисер Микита МІХАЛКОВ (8,74%), співак Йосип КОБЗОН (7,65%) і мер Москви Юрій ЛУЖКОВ (6,47% проти 10,09% рік тому).