У Швеції офіційно дозволили полювання на вовків

В Швеції офіційно дозволили полювати на вовків після майже 45-річної заборони, що діяла заради збереження контрольованого рівня популяції хижаків.

Як передає РІА Новости, 2 січня почався сезон полювання на вовків, який триватиме майже місяць.

Подібне рішення було схвалене парламентом Швеції, згідно якого популяція вовків має зберегтися менше 210 особин.

Видачу ліцензій на відстріл вовків припинили під час мисливського сезону 1965-1966 років, коли хижаки були на межі зникнення. З тих пір кількість вовків у цій скандинавській країні зросла до 217 особин.