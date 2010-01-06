Помер єдиний японець, який пережив обидва ядерні вибухи

Єдина людина, яка в серпні 1945 року пережила атомне бомбардування як у Хіросімі, так і в Нагасакі, померла в Японії у віці 93 років, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на АР.

За даними японським періодичних видань, Цутома Ямагучі (Tsutomu Yamaguchi) помер 4 січня від раку шлунку.

Цутома Ямагучі у справах прибув у Хіросіму 6 серпня 1945 року - якраз того дня, коли американський бомбардувальник скинув на місто атомну бомбу.

Бізнесмен, який дістав важкі опіки, провів у Хіросімі ніч, а потім повернувся в своє рідне місто Нагасакі, яке три дні по тому також зазнало атомного бомбардування авіацією США.

Цутома Ямагучі був єдиною людиною, яку японський уряд офіційно визнав присутньою в обох містах під час атомних вибухів.

За офіційними даними, від атомного вибуху і його наслідків у Хіросімі загинули 140 тисяч осіб, до Нагасакі - 74 тисяч.