Другий тур президентських виборів розпочався в Хорватії

Виборчі ділянки відкрилися в Хорватії о 07.00 за місцевим часом для проведення другого туру президентських виборів, повідомляє РІА "Новости". 6 тисяч 863 ділянки будуть відкрито до 19 годин, 6 тисяч 550 з них розташовані безпосередньо в Хорватії, 250 - в 55 країнах, при цьому близько половини в сусідній Боснії і Герцеговині.

У другому турі боротьбу за посаду голови держави продовжать представник опозиційної Соціал-демократичної партії Іво Йосиповіч і незалежний кандидат, мер Загреба Мілан Бандич.

Після першого туру 27 грудня 2009 року, в якому на президентське крісло претендували 12 осіб, Йосиповіч набрав 32,4% голосів, а Бандич - 14,8%.

Йосиповічу 52 роки, за освітою він юрист. Бандичу 54 року, він політолог.

За опитуваннями, Йосипович може отримати переконливу перемогу над своїм суперником. Опозиційному кандидатові відійдуть голоси виборців, які віддали в першому турі перевагу Весні Пусич, Даміру Каїну або Надану Відошевичу.

Колишнього комуніста і колишнього соціал-демократа Бандича підтримують численні асоціації ветеранів війни в Хорватії 1991-1995 років, боснійські хорвати, партії правого толку, а також непрямо Католицька церква. Мерові Загреба відійде електорат таких політиків, що брали участь в першому турі, як Андрій Хебранг, Мирослав Туджман, Драган Приморац, Весна Шкаре-Ожболт і Йосип Юрчевич.