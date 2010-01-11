Індійська армія замінить Ан-32 і Іл-76 на "Боїнги"

Міністерство оборони Індії та командування індійських ВПС звернулися до американської авіабудівної компанії "Боїнг" з проханням розглянути можливість продажу десятьох транспортників Boeing С-17 Globemaster III, повідомляє AFP з посиланням на представників "Боїнг".

За словами голови індійського підрозділу "Боїнг" Вівека Лалла (Vivek Lall), ВПС Індії мають намір замінити російські транспортники Ан-32 і Іл-76, які нині перебувають на озброєнні, одночасно збільшивши свій флот військово-транспортних літаків.

Ймовірна сума операції не розголошується: "Боїнг" не розкриває вартість С-17, зазначаючи, що ціна може варіюватися залежно від модифікації. Проте, AFP, посилаючись на дані, представлені на сайті ВПС США, доходить висновку, що вартість одного С-17 може досягати 202,3 мільйона доларів.

Зараз на озброєнні різних країн стоять 212 літаків С-17. ВВС США мають у своєму розпорядженні 193 літаки, ще 19 використовують ВПС Австралії, Великої Британії і Канади.

Лента.ру