Доходи бюджету Китаю перевищили трильйон доларів

Доходи бюджету Китаю в 2009 році склали 6,85 трильйона юанів (трохи більше трильйона доларів). Про це заявив міністр фінансів країни Се Сюйжень (Xie Xuren), повідомляє "Сіньхуа". При цьому державні інвестиції в 2009 і 2010 роках збережуться на одному рівні - 992,7 мільярда юанів. Це на 80 відсотків більше, ніж 2008 року.

Таке збільшення капітальних вкладень держави викликане антикризовою програмою економічного стимулювання загальним об`ємом 4 трильйони юанів. З неї більше 1,18 трильйонів передбачалося витратити в 2008-2010 році.

Програма стимулювання була прийнята китайським урядом в умовах економічної кризи. Таким чином держава намагалася пом`якшити ефект від різкого падіння об`ємів експорту. Проте незважаючи на це зниження, за підсумками 2009 року КНР стала найбільшим експортером в світі, випередивши Німеччину.

Згідно з прогнозом МВФ, зростання ВВП Китаю в 2009 році має скласти 8,5 відсотка. 2008 року економіка країни збільшилася в обсязі на 9 відсотків.

Лента.ру