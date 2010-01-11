Екс-губернатор Ілінойса став «чорніший за Обаму»

Екс-губернатор штату Ілінойс заявив, що він "чорніший за Барака Обаму", передає Associated Press. Род Благоєвич висловив незадоволення з приводу захоплення співгромадян першим чорношкірим президентом США в інтерв`ю журналу Esquire: номер надійшов упродаж 19 січня.

За словами губернатора, якого змістили з поста через звинувачення в корупції в 2009 році, "цього хлопця" вибрали на пост глави держави лише через красиві обіцянки змін і надії. "Якого біса, - обурився Благоєвич. - Все, що він говорить, написано на екрані телесуфлера".

Благоєвич також поставив під сумнів близькість Обами, вихованого у заможній родині, до американського народу: "Я чорніший за Барака Обаму. Мені доводилося чистити черевики. Я виріс у п`ятикімнатній квартирі. Мій батько тримав пральню в чорному районі недалеко від місця, де ми жили. Я бачив все це на власні очі".

Екс-губернатор, який звинувачується в спробах продати за хабарі сенатське місце від Ілінойса, яке раніше займав Обама, продовжує наполягати на своїй невинності. Благоєвич знов підкреслив, що вся корупційна справа пов`язана із закулісними іграми його неохайних політичних суперників.

Після імпічменту екс-губернатор Ілінойса робив все можливе, щоб залишатися у полі зору громадськості. На початку січня стало відомо, що Благоєвич добився чергового успіху: навесні йому належить стати учасником популярного реаліті-шоу "Знаменитий учень" (Celebrity Apprentice). Початок судового процесу у його справі очікується пізніше в поточному році.

Лента.ру