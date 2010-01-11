Ізраїль вирішив відгородитися від Єгипту стіною

Прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху затвердив будівництво розділової загорожі на єгипетсько-ізраїльському кордоні.

Уздовж кордону будуть встановлені пристрої для відеоспостереження, щоб відстежувати нелегальних мігрантів і бойовиків, передає Reuters заяву Б.Нетаньяху.

Глава ізраїльського уряду пояснив, що прийняв стратегічне рішення закрити південний кордон країни від злочинців. В той же час, за його словами, країна все ще відкрита для біженців.

Вартість проекту складе 1 млрд шекелів (близько 270 млн. дол.), а будівництво займе два роки. Загорожу встановлять на двох "найпроблематичніших" з погляду проникнення нелегалів ділянках - в районі Ейлата і сектора Газа.

РБК