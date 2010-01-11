Екс-президент Польщі ледь не загинув у Давосі

Колишній президент Польщі Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ ледь не загинув під час катання на лижах у швейцарських Альпах.

Про це 56 річний О.КВАСНЕВСЬКИЙ, котрий катається на лижах з 10 років, сказав польській газеті Fakt.

„Це була секунда. Виїхав на вибоїну й мене підкинуло у повітря. Упав та вдарився головою об схил”, - розповів він про випадок у швейцарському Давосі.

„На щастя, в мене був шолом. Було б набагато гірше, якби мав лише шапку”, - додав О.КВАСНЕВСЬКИЙ, котрий очолював Польщу з 1995 по 2005 рік.

Колишній польський президент закликав усіх лижників, в тому числі чинного главу польського уряду Дональда ТУСКА, котрий також любить кататися на лижах, не легковажити власною безпекою та на час катання вдягати шлеми.

„Не дивіться на те, як ви виглядаєте в шоломі. Беріть до уваги, що він може врятувати ваше життя”, - зазначив О.КВАСНЕВСЬКИЙ.