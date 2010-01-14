Ющенко ініціює створення Міжнародного трибуналу над злочинами комунізму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціює підписання міжнародної угоди про створення Трибуналу над злочинами комунізму.

Як повідомляє прес-служба Президента України, В.ЮЩЕНКО з цією метою звертається до лідерів інших держав Східної Європи, що постраждали від комуністичних режимів - Росії, Польщі, Грузії, країн Балтії та інших - з пропозицією підписання Міжнародної Угоди про створення такого трибуналу, у якій буде визначено принципи його утворення та діяльності, затверджено його Статут.

Парламентська Асамблея Ради Європи своєю резолюцією «Про злочини комунізму та потребу їх засудження» №1481 у 2006 році, Празька декларація «Про Європейську свідомість та комунізм» від 3 червня 2008 року, Резолюція Європарламенту від 2 квітня 2009 року «Про європейську свідомість та тоталітаризм» висловили своє ставлення до комуністичних злочинів, комуністичної практики та ідеології, і, головне, прирівняли комунізм до нацизму. А Парламентська асамблея ОБСЄ 01.07.2009 року виступила із резолюцією «Возз’єднання розділеної Європи», в якій не лише прирівняла сталінізм до нацизму, а й закликала до засудження цих двох тоталітарних режимів на міжнародному рівні.

Понад те, ОБСЄ запропонувала встановити загальноєвропейський День пам’яті жертв сталінізму та нацизму і відзначати його 23 серпня, тобто, в день підписання Московського пакту 1939 року, відомого як пакт Молотова-Ріббентропа, що розділив Європу і поклав початок Другій світовій війні.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що апеляційний суд м. Києва, який 13 січня 2010 р. розглянув та прийняв рішення у кримінальній справі, яка розслідувалась Службою безпеки України щодо знищення голодом у 1932-33 роках на території УСРР мільйонів українських селян, визнав сам факт геноциду, розкрив механізми, що були використані для масового вбивства селян.

“Організаторами злочину визнано Сталіна Й.В., Молотова В.М., Кагановича Л.М., Постишева П.П., Косіора С.В., Чубаря В.Я. і Хатаєвича М.М”, - підкреслив Президент.

Він також наголосив, що судовою науково-демографічною експертизою Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи Національної академії наук України встановлено, що геноцидом в Україні знищено 3 млн. 941 тис. осіб., а з урахування кумулятивних втрат внаслідок Голодомору Україна втратила назагал 10 млн. 63 тис. осіб (3941 тис. смертей і 6122 тис. ненароджених).

«Прийняття цього рішення є свідченням того, що Україна йде шляхом цивілізованих країн, які ставлять поза законом будь-який злочин проти людства та людини. Це ознака того, що в Україні утверджуються загальнолюдські цінності. Такі злочини, відповідно до міжнародного законодавства, не мають терміну давності», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він переконаний, що історичний прецедент засудження Нюрнберзьким трибуналом ідеології та практики нацистської Німеччини має стати основою для винесення вироку сталінському тоталітарному режиму.

«Ідеологія та практика сталінізму мають бути засуджені так само, як були засуджені ідеологія та практика нацизму», - зазначив Глава Української держави.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що рішення українського суду переводить будь-які дискусії навколо Голодомору з політичної у юридично-правову площину.

«Відтепер єдиним аргументом у цій дискусії можуть бути лише факти, а не політичні чи історичні стереотипи та міфи», - наголосив він.

«Це судове рішення є додатковим аргументом для українського парламенту щодо запровадження кримінальної відповідальності за заперечення злочинів проти людства. Адже виправдання таких злочинів є формою співучасті у них», – додав Президент.

Також глава держави висловив переконання, що це рішення українського суду стане прецедентом для зміни підходів до визначення геноциду народів у міжнародному праві.