Ющенко: зовнішня політика України залишиться незмінною

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що зовнішня політика України залишиться незмінною.

Як повідомили в прес-службі Президента, про це В.ЮЩЕНКО сказав у своєму виступі під час прийому для представників дипломатичного корпусу.

«Зовнішня політика України залишиться незмінною. Передусім це стосується європейської та євроатлантичної інтеграції. Упевнений, що з подоланням наслідків економічної кризи Україна знову буде серед європейських лідерів за темпами розвитку національної економіки, притоку прямих іноземних інвестицій», - наголосив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, забезпечення умов для економічного розвитку потребуватиме наполегливої роботи з утримання макроекономічної стабільності. Її важливим елементом залишається співпраця з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями. Він запевнив, що буде продовжено активну співпрацю України з НАТО щодо виконання річних національних програм. «Одне з головних завдань, яке ми повинні вирішити найближчим часом, – це надійне міжнародне гарантування національної безпеки України. Ми націлені на пошук усіх можливих форматів, включно з тими можливостями, які містилися у Будапештському меморандумі 1994 року», - сказав Президент.

Він також запевнив, що Україна не зменшуватиме зусиль, спрямованих на боротьбу з міжнародним тероризмом та злочинністю, незаконним обігом зброї, наркотиків, торгівлею людьми. «Я радий, що позитивний відгук отримали наші ініціативи з координації міжнародних зусиль у боротьбі з піратством, висунуті в ході 64-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив наміри у відносинах зі Сполученими Штатами Америки активно наповнювати практичним змістом наше стратегічне партнерство, висловився за відновлення конструктивного партнерства з Російською Федерацією.

«Наші друзі і партнери – не лише в Європі та Північній Америці, а й в Азії, Африці, Південній Америці, Австралії. Ми надаємо вагомого значення розвиткові дружніх і взаємовигідних відносин із кожною з країн і міжнародних організацій, які ви представляєте. Вірю, що в цьому Україна завжди знаходитиме ваше розуміння і підтримку», - сказав Президент.