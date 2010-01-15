Представник України взяв участь у підготовці Стратегічної концепції НАТО

Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ взяв участь у семінарі з підготовки нової Стратегічної концепції НАТО, присвячений розвитку відносин Альянсу з країнами-партнерами в м. Осло (Норвегія).

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, під час дискусії представниками України було, зокрема, наголошено на важливості подальшого розвитку існуючих інструментів партнерства Альянсу, таких як Програма НАТО «Партнерство заради миру» та Рада Євроатлантичного співробітництва, і поглиблення співробітництва НАТО з усіма зацікавленими країнами, що є запорукою ефективності міжнародних зусиль задля підтримання миру та стабільності в Європі та світі в цілому.

Українська делегація підкреслила також, що передумовою успіху в справі забезпечення регіональної та міжнародної безпеки є дотримання усіма країнами Європи принципів неподільності безпеки та спільної відповідальності за мир та стабільність. Цьому, насамперед, слугуватиме відкритий та конструктивних діалог, а також активна практична співпраця між країнами усього євроатлантичного простору.

У рамках візиту до Норвегії К.ЄЛІСЄЄВ зустрівся із Державним секретарем Міністерства закордонних справ Норвегії Еріком ЛАНСТЕЙНОМ. Сторони обговорили графік політичного діалогу на 2010 рік, шляхи посилення торгово-економічного і культурного співробітництва, а також перспективи зміцнення співпраці в рамках міжнародних організацій.

У центрі уваги зустрічі були також питання посилення взаємодії у справі боротьби з морським піратством в районі Аденської затоки (у водах Сомалі). У цьому контексті було досягнуто домовленості про спільні заходи з метою координації зусиль як в рамках триваючої операції ЄС «Аталанта», так і в контексті розгляду українських ініціатив в ООН.

К.ЄЛІСЄЄВ та Е.ЛАНСТЕЙН висловилися за завершення переговорного процесу з метою укладення угоди про вільну торгівлю із Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ).

Під час бесіди норвезька сторони підтвердила готовність сприяти успішній реалізації Україною Річної національної програми Україна-НАТО на 2010 рік. Зовнішньополітичне відомство Норвегії підтвердило зацікавленість у посиленні культурної співпраці з Україною, у тому числі щодо проведення днів норвезької культури в Україні.

Крім того, К. ЄЛІСЄЄВ зустрівся з членами Міжнародної групи з розробки нової Стратегічної концепції НАТО на чолі з колишнім державним секретарем США Мадлен ОЛБРАЙТ.

Українська сторона ознайомила М.ОЛБРАЙТ та членів Групи з основними підходами України до розробки зазначеного документа. К.ЄЛІСЄЄВ наголосив на важливості зміцнення гарантій національної безпеки України як держави, що добровільно відмовилася від ядерної зброї, та укладення у цьому зв’язку юридично зобов’язуючого документа на заміну Будапештського меморандуму 1994 року.

Учасники дискусії підкреслили, що рішення Бухарестського саміту НАТО про те, що Україна буде членом Альянсу, залишається чинним. Наголошувалося, що успіх на шляху євроатлантичної інтеграції України залежить від ефективності зусиль української влади у проведенні реформ у соціально-економічній, оборонній та безпековій галузях.

М.ОЛБРАЙТ відзначила значні досягнення України у сфері зміцнення демократії та забезпечення фундаментальних прав і свобод, а також подякувала за важливий внесок України у справу зміцнення міжнародного миру та безпеки.

К.ЄЛІСЄЄВ передав від імені міністра закордонних справ Петра ПОРОШЕНКА запрошення колишньому державному секретареві США відвідати Україну.