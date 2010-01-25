Росія і США на 95% погодили договір про стратегічні озброєння

Росія і США на 95% погодили новий договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав журналістам у Сочі.

«Д.МЕДВЕДЄВ оптимістично оцінив перспективи підписання нового договору щодо СНО, зазначивши, що 95% всіх питань на даний момент узгоджено», - йдеться в повідомленні.

Відповідаючи на запитання журналістів, Президент РФ заявив, що проблема ПРО також порушуватиметься на російсько-американських переговорах. «Це лукавство – говорити про стратегічні ядерні сили без ПРО. Якщо є ядерні запуски, є і запуски протиракетні», – пояснив Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції в Москві міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ повідомив, що переговори Росії і США щодо СНО поновляться на початку лютого.

Термін договору СНО-1, котрий діяв з 1994 року, закінчився 5 грудня 2009 року. Влітку 2009 року Президенти США і Росії підписали рамкову угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, що підтвердило наміри двох країн укласти новий договір щодо СНО. Його підготовка проходила на переговорах у Женеві, роботу планувалося завершити до кінця 2009 року.

19 грудня 2009 року делегації Росії і США взяли перерву до січня на переговорах стосовно договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

Попередній договір щодо СНО зобов`язував Москву і Вашингтон скоротити стратегічні ядерні сили з 10 тис. боєголовок у кожної зі сторін до 6 тисяч.

Цього літа глави РФ і США доручили зафіксувати в новому договорі про СНО скорочення боєзарядів до 1500-1675 одиниць, а граничні рівні для стратегічних носіїв - у межах 500-1100 одиниць.

У зв`язку із завершенням терміну дії СНО Росія і США в спільній заяві підтвердили 4 грудня 2009 р. гарантії безпеки Україні, Казахстану і Білорусі як неядерним державам.