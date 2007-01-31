Телебачення показало кубинцям Фіделя Кастро (фото)

Кадр кубинського телебачення. Фото AFP

У вівторок в ефірі кубинського телебачення був показаний репортаж про зустріч Фіделя Кастро з президентом Венесуели Уго Чавесом, повідомляє AFP.

Десятихвилинний сюжет став першим за останні три місяці, у яких фігурує хворий кубинський лідер. Репортаж був знятий у Гавані у понеділок, 29 січня. На кадрах команданте виглядає набагато краще, ніж під час своєї попередньої телевізійної появи, відзначає агентство.

В ході зустрічі 80-річний Кастро заявив Чавесу, що "битва за його здоров`я ще далеко не програна". У відповідь президент Венесуели, обійнявши команданте, завірив, що "цю битву ніколи не буде програно".

Нагадаємо, що 1 липня 2006 року Фідель Кастро переніс важку операцію на кишечнику. Після цього йому довелося тимчасово делегувати всі свої повноваження своєму молодшому братові Раулю.

У пресі періодично циркулювали чутки про серйозне погіршення здоров`я кубинського лідера, проте вони постійно спростовувалися владою Куби.

Слід додати, що Уго Чавес, який є другом команданте, приватно відвідує Кастро в лікарні. Так, в серпні минулого року в ефірі телебачення Куби був продемонстрований репортаж про те, як Кастро і Чавес їдять у лікарняній палаті йогурт.

Лента.ру