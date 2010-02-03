Грузія не направлятиме своїх спостерігачів на другий тур

Грузинські спостерігачі не будуть присутні в Україні під час проведення другого туру президентських виборів. Про відповідну позицію Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ повідомила прес-спікер глави держави Манана МАНДЖГАЛАДЗЕ в середу вранці на спеціальному брифінгу в Тбілісі, передає ІА «Новини-Грузія».

"Через те, що присутність грузинських спостерігачів в Україні викликала розбіжність думок, на другий тур виборів українського Президента Грузія не відправлятиме спостерігачів", - сказала прес-спікер.

"Ми закликаємо громадян Грузії, які перебувають в Україні під егідою різних міжнародних організацій, повернутися на батьківщину", - сказала М.МАНДЖГАЛАДЗЕ від імені Президента.

"Нашим завданням не було втручатися у процес виборів в Україні або підтримувати будь-яку кандидатуру. Ми намагаємося захистити повний нейтралітет між двома кандидатами, і зберегти добрі відносини, які історично і традиційно існують між Грузією і Україною", - сказала М.МАНДЖГАЛАДЗЕ.

Як заявила прес-спікер Президента, Грузія співробітничатиме з будь-яким Президентом, якого обере український народ. "Ми готові перейти на новий рівень наших відносин", - зазначила прес-спікер.