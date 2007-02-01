Путін обіцяє Америці відповідну реакцію на системи ПРО в Європі

Президент Росії Володимир ПУТІН вважає непереконливими аргументи на користь розміщення системи протиракетної оборони США в Європі.

Як повідомляє РІА «Новости», про це Президент РФ сказав на прес-конференції в Кремлі.

"Наші фахівці не вважають, що системи ПРО, розгорнуті в країнах Східної Європи, націлені на запобігання загрозі з боку Ірану або якихось терористів. Які терористи? Що, в терористів є балістична зброя?" – запитав В.ПУТІН.

"Траєкторії польотів ракет, які можуть запускатися з іранської території, нам теж добре відомі. Тому такі аргументи нам здаються непереконливими. І це має до нас пряме відношення і викликатиме відповідну реакцію. Як я вже сказав, ця відповідь буде асиметричною, але надзвичайно ефективною", - додав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, США запропонували урядам Польщі і Чехії розмістити на їх території елементи американської системи ПРО.