Жертвами терактів у Багдаді в неділю стали 15 осіб
18:51, 04 лютого 2007Світ
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Другий день вибухів у столиці Іраку
Жертвами нових терактів в Багдаді в неділю стали щонайменше 15 осіб.
Вчора під час вибуху в столиці Іраку, влаштованого терористом-смертником, загинули 130 осіб і понад 300 були поранені.
Представник уряду Іраку заявив, що половина актів насильства в Багдаді скоюється бойовиками із Сирії, у зв`язку з чим Дамаску вже представлені докази.
Командування США в Іраку сьогодні підтвердило, що за останні два тижні в країні були збиті 4 американські бойові вертольоти.
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