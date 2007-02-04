Жертвами терактів у Багдаді в неділю стали 15 осіб

Жертвами нових терактів в Багдаді в неділю стали щонайменше 15 осіб.

Вчора під час вибуху в столиці Іраку, влаштованого терористом-смертником, загинули 130 осіб і понад 300 були поранені.

Представник уряду Іраку заявив, що половина актів насильства в Багдаді скоюється бойовиками із Сирії, у зв`язку з чим Дамаску вже представлені докази.

Командування США в Іраку сьогодні підтвердило, що за останні два тижні в країні були збиті 4 американські бойові вертольоти.